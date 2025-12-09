Русское географическое общество открыло штаб-квартиру в Перми

У РГО появился свой дом в Перми Фото: Данил Постаногов

В Перми открылась штаб-квартира Русского географического общества (РГО). Таким образом свой дом в историческом особняке купцов Боброва и Гаврилова на ул. Советская, 56 обрело Пермское отделение РГО. Директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции РГО Наталья Белякова на открытии отметила, что это будет не только место для работы ученых, но и новая точка притяжения как горожан, так и туристов.

«Это топовая локация в центре города, в которой всегда будет что-то происходить умное. Это обитель научно-популярного туризма. Здесь должно выстраиваться просветительское взаимодействие со школами и вузами, взрослыми и детьми», — сказала Белякова.

Сегодня в штабе РГО открылась выставка артефактов, собранных во время летней экспедиции по реке Колва на севере Пермского края. Это, кроме прочего, предметы быта, личные вещи, традиционная одежда. «Вещи, собранные здесь на выставке — это вещи уходящей натуры. Это вещи, которых через 10 лет уже не будет», — отметила Наталья Белякова.

