Стоимость главного новогоднего салата — «Оливье» — в Тюмени почти не изменилась. Если в 2024 году минимальная цена набора продуктов составляла 440 рублей, то в 2025 салат подешевел на восемь рублей. Корреспонденты агентства URA.RU сравнили прошлогодние данные с нынешними, изучив цены в популярных сетях «Ашан», «Лента» и «Пятерочка».

Самым дорогим компонентом оливье второй год подряд остается вареная колбаса. В 2024 году ее минимальная цена составляла 95 рублей, а в 2025-м она подорожала до 124 рублей в «Ашане». В «Пятерочке» цена также увеличилась — до 89 рублей. Рост составил от 15 до 30%.

Значительно прибавили в цене и овощи. Морковь подорожала с 26 рублей в 2024 году до 27–29 рублей в 2025. А вот маринованные огурцы, которые в 2024 году можно было приобрести по 65 рублей, в этом сезоне уже стоят от 119 рублей в «Ашане» до 159 рублей в «Ленте».

Цены на яйца также выросли. Если в прошлом году самый бюджетный десяток можно было найти за 79 рублей, то в 2025-м минимальная стоимость достигает 81 рубля, а в «Ленте» цена поднимается до 95 рублей. Рост коснулся и консервированного горошка: вместо прошлогодних 34 рублей теперь он продается от 39 до 81 рубля в зависимости от магазина.

Майонез — один из ключевых ингредиентов — тоже подорожал: с 53–69 рублей в 2024 году до 69–89 рублей в 2025.

Итоговая стоимость готового набора продуктов показывает общий тренд — салат стабильно дорожает. В 2024 году «Оливье» из «Ашана» обходился в 440 рублей, из «Ленты» — 496, а из «Пятерочки» — 525 рублей. В 2025-м суммы выросли еще больше, прежде всего из-за повышения цен на колбасу, яйца и маринованные огурцы. И составляют 418, 553 и 520 рублей соответственно.