Лукашенко заявил о нагнетании проблемы с шарами в Литве

«То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: „Это никакой проблемы не представляет“ <...> Проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать», — сказал Лукашенко. Его слова приводит Sputnik. В Литве была объявлена чрезвычайная ситуация, которую объяснили проникновением в страну метеозондов с контрабандой.