Лукашенко заявил о нагнетании проблемы с шарами в Литве

09 декабря 2025 в 16:11
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Литва нагнетает проблему, связанную с метеозондами. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко

«То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: „Это никакой проблемы не представляет“ <...> Проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать», — сказал Лукашенко. Его слова приводит Sputnik. В Литве была объявлена чрезвычайная ситуация, которую объяснили проникновением в страну метеозондов с контрабандой. 

Ранее такую же причину Вильнюс озвучил после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Беларусью. Из-за этого на территории Беларуси осталось 1,1 тысячи грузовиков литовских перевозчиков. 

