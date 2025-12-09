Лукашенко заявил о нагнетании проблемы с шарами в Литве
Лукашенко заявил, что Литва политизирует ситуацию с метеозондами
Литва нагнетает проблему, связанную с метеозондами. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: „Это никакой проблемы не представляет“ <...> Проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать», — сказал Лукашенко. Его слова приводит Sputnik. В Литве была объявлена чрезвычайная ситуация, которую объяснили проникновением в страну метеозондов с контрабандой.
Ранее такую же причину Вильнюс озвучил после закрытия пропуска автотранспорта через границу с Беларусью. Из-за этого на территории Беларуси осталось 1,1 тысячи грузовиков литовских перевозчиков.
