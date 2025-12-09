Зеленский сделал странное заявление из-за отставки Ермака

Перечисляя кандидатов на пост главы своего Офиса, Зеленский заявил, что с каждым из них есть проблемы Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможных кандидатов на должность руководителя своего Офиса, при этом не исключив, что пост может временно остаться незанятым. Об этом сообщили журналисты.

«В любом случае необходимо принять решение. Если пройдет много времени, я привыкну к тому, что могу обходиться без главы Офиса и работать самостоятельно, поэтому нужно определиться», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

Среди возможных претендентов он назвал министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), первого замминистра иностранных дел Сергея Кислицу, замруководителя Офиса президента Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Федорова. При этом Зеленский подчеркнул, что по каждому из названных кандидатов существуют определенные сложности.

