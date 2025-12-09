Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

Жители Троицка отказались от кустарного памятника семье бойца СВО

09 декабря 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жители Троицка отправили монумент на доработку (архивное фото)

Жители Троицка отправили монумент на доработку (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Троицка Челябинской области высказались против установки памятника «Семья солдата СВО». В администрации города устроили опрос и поддержали общее мнение горожан.

«Глава города Дмитрий Гатов поддержал общественное обсуждение и инициировал опрос жителей. По итогам опроса большинство троичан высказались против установки памятника», — сообщили в пресс-службе администрации Троицка.

Арт-объект «Семья солдата СВО» был создан по инициативе скульптора Александра Тимофеева. Он предложил передать скульптуру городу бесплатно, однако жители отметили, что она имеет недоработки, а у лиц «нет души». А администрации поблагодарили всех местных жителей за высказанное мнение, а автора — за инициативность и неравнодушие, но отказались от установки объекта на улице Ленина.

Продолжение после рекламы

Жители Троицка забраковали памятник семье бойца СВО

Фото: Скрин с сайта администрации Троицка

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал