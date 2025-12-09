Жители Троицка отказались от кустарного памятника семье бойца СВО

Арт-объект «Семья солдата СВО» был создан по инициативе скульптора Александра Тимофеева. Он предложил передать скульптуру городу бесплатно, однако жители отметили, что она имеет недоработки, а у лиц «нет души». А администрации поблагодарили всех местных жителей за высказанное мнение, а автора — за инициативность и неравнодушие, но отказались от установки объекта на улице Ленина.