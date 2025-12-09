Жители Троицка отказались от кустарного памятника семье бойца СВО
Жители Троицка отправили монумент на доработку (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Троицка Челябинской области высказались против установки памятника «Семья солдата СВО». В администрации города устроили опрос и поддержали общее мнение горожан.
«Глава города Дмитрий Гатов поддержал общественное обсуждение и инициировал опрос жителей. По итогам опроса большинство троичан высказались против установки памятника», — сообщили в пресс-службе администрации Троицка.
Арт-объект «Семья солдата СВО» был создан по инициативе скульптора Александра Тимофеева. Он предложил передать скульптуру городу бесплатно, однако жители отметили, что она имеет недоработки, а у лиц «нет души». А администрации поблагодарили всех местных жителей за высказанное мнение, а автора — за инициативность и неравнодушие, но отказались от установки объекта на улице Ленина.
Жители Троицка забраковали памятник семье бойца СВО
Фото: Скрин с сайта администрации Троицка
