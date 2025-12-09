Логотип РИА URA.RU
В праздники в Пермском крае откроют частный визит-центр

В начале января в Пермском крае откроют первый частный визит-центр
09 декабря 2025 в 16:14
На данный момент для туристов уже доступен прокат снегоходов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В первые дни января на берегу реки Усьва начнет работу первый в Пермском крае частный визит-центр. Сейчас объект находится на стадии финальной подготовки.

«Уже сейчас для гостей организован прокат снегоходов. Доступны маршруты по трем направлениям: к Усьвинским столбам, Шумихинским скалам и в район Каменного города. После того как на Усьве установится прочный лед, планируется запустить поездки и к Омутному камню», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на представителя компании «Доступный Урал» Василия Вавилова.

Он уточнил, что в новом визит-центре будет работать кафе с горячими блюдами, предусмотрен формат «кофе с собой», а также продажа пончиков. В помещении разместят сувенирный магазин и информационную стойку с материалами о наиболее востребованных туристических объектах Губахинского округа. В визит-центре туристам предложат аренду теплой одежды и беговых лыж, возможность подзарядить мобильные устройства.

