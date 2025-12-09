В праздники в Пермском крае откроют частный визит-центр

На данный момент для туристов уже доступен прокат снегоходов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В первые дни января на берегу реки Усьва начнет работу первый в Пермском крае частный визит-центр. Сейчас объект находится на стадии финальной подготовки.

«Уже сейчас для гостей организован прокат снегоходов. Доступны маршруты по трем направлениям: к Усьвинским столбам, Шумихинским скалам и в район Каменного города. После того как на Усьве установится прочный лед, планируется запустить поездки и к Омутному камню», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на представителя компании «Доступный Урал» Василия Вавилова.