Лукашенко одобрил план обороны Беларуси

Готовится к подписанию указ Президента об утверждении плана обороны Беларуси в целом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил план обороны страны на 2026–2030 годы. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

«Глава государства рассмотрел и одобрил все документы, план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне», — сказал Муравейко по итогам заседания Совета безопасности в Минске. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Начальник Генштаба отметил, что в ближайшее время готовится к подписанию указ Президента об утверждении плана обороны Беларуси в целом.