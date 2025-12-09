Лукашенко одобрил план обороны Беларуси
Готовится к подписанию указ Президента об утверждении плана обороны Беларуси в целом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил план обороны страны на 2026–2030 годы. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.
«Глава государства рассмотрел и одобрил все документы, план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне», — сказал Муравейко по итогам заседания Совета безопасности в Минске. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Начальник Генштаба отметил, что в ближайшее время готовится к подписанию указ Президента об утверждении плана обороны Беларуси в целом.
Ранее Александр Лукашенко призвал власти Литвы начать переговоры для урегулирования ситуации с литовскими грузовыми автомобилями, которые в настоящее время не могут выехать с территории республики. По его словам, Минск настроен на диалог с соседями.
