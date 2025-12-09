Логотип РИА URA.RU
На «курганской Рублевке» открыли новый завод на 76 рабочих мест. Фото

В Курганской области заработал новый завод
09 декабря 2025 в 16:17
Завод открыли в Кетовском округе (архивное фото)

Завод открыли в Кетовском округе (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области открыли новый завод компании по производству гидроизоляционных материалов. Завод рассчитан на 76 рабочих мест и расположился в Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой»). Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.

«Открываем новый завод компании „БентИзол“ в Кетовском округе. Почти полмиллиарда рублей инвестиций. 76 новых рабочих мест», — написал Шумков.

Также к станции Введенское, где расположен завод, построены две автомобильные дороги: одна соединяет площадку с Курганом, другая ведет в сторону Новой Сидоровки. Кроме того, глава региона уточнил, что в Кетовском округе уже начали прорабатывать открытие еще одного производства, рассчитанного более чем на 50 рабочих мест.

Развитие производства в регионе сопровождается инвестициями и в сферу сервиса: ранее на трассе Курган — Челябинск гостиница «Горница» получила микрозайм на установку бассейна, СПА-зон и системы кондиционирования. Гостиница была построена в 2024 году и имеет дизайн в старорусском стиле.

В Курганской области заработал новый завод

Фото: tg-канал Вадима Шумкова

