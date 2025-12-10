Вслед за лидером отделения КПРФ в курганском округе ушли остальные партийцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном округе (Курганская область) Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) грозит ликвидация. Из партии вышли все члены — 26 человек, включая главную коммунистку муниципалитета Татьяну Кузьмину. Неофициальной причиной стали затяжной конфликт с лидером курганской фракции Виктором Зыряновым и исключение Кузьминой из рядов коммунистов. Об этом корреспондентке URA.RU эксклюзивно сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Кузьмина после затяжного конфликта с координатором курганской КПРФ Зыряновым была исключена их партии. В прошлом политик критиковала его методы работы, из-за чего между ними произошли разногласия. Вслед за Кузьминой заявления на уход записали все 25 членов КПРФ в Притобольном округе», — рассказывают URA.RU источники.

Отмечается, что для Притобольного округа такой исход является большим ударом. Муниципалитет известен как самый оппозиционный во всей Курганской области. На прошлых выборах в думу Притобольного округа почти половину мест, а именно семь из 16, заняли коммунисты. Тогда округа прозвали «красным поясом». По версии источников URA.RU, ушедшие из КПРФ депутаты останутся в созыве. Однако один из них планирует сложить полномочия (его имя не раскрывается). Отмечается, что его бывшие сопартийцы принимают все усилия, чтобы он остался в составе депутатов окружной думы.

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий от Татьяны Кузьминой. В разговоре с журналисткой она подтвердила, что была исключена из партии и вслед за ней 25 коммунистов из Притобольного округа написали заявления на выход из фракции. Также комментарий корреспондентка пыталась получить и у лидера курганской КПРФ и депутата областной думы Виктора Зырянов. «Вопросы о внутренней жизни партии мы не комментируем», — ответил политик.