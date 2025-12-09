Одинокие женщины стремятся в Екатеринбург, чтобы потратить деньги

Екатеринбург привлекает разные группы туристов, одна из них - женщины, добившиеся успеха Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чаще всего в Екатеринбург стремятся приехать женщины старше 45 лет, которые хотят пожить для себя и потратить деньги. Такой портрет типичной туристки URA.RU обрисовала Александра Мельникова, генеральный директор ООО «Туроператор „Отрада“.

«Есть несколько групп туристов, которые стремятся в Екатеринбург. Одна из них — сборный турист: это когда набирают в группу по одному человеку со всей России. Как правило, это женщины 45+, состоявшиеся личности, которые уже вырастили детей и теперь хотят пожить для себя. У них может быть семья, но приезжают в Екатеринбург они в одиночку. Это платежеспособные дамы, которые готовы тратить деньги», — отметила Мельникова.

Как правило, такие туристки хотят познакомиться с уральской кухней, красиво и вкусно поесть, они жаждут много локаций, где можно сделать красивые фото. Особенно привлекают одиноких путешественниц уральские самоцветы, которые они охотно скупают.

