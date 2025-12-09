Путин начал вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России
09 декабря 2025 в 16:10
Фото: © URA.RU
Владимир Путин приступил к церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены свыше 200 военнослужащих и гражданских лиц, отличившихся исключительным мужеством и героическими поступками.
