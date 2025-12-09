Трамп сделал заявление о силе России
Трамп: Россия имеет более сильную позицию на переговорах с Украиной
09 декабря 2025 в 16:18
Трамп оценил расстановку сил за возможным столом переговоров
Фото: Official White House / Shealah Craighead
У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины», — сказал Трамп, передает РИА Новости. Он оценил расстановку сил не на поле боя, а за возможным столом переговоров.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
