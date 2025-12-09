Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп сделал заявление о силе России

Трамп: Россия имеет более сильную позицию на переговорах с Украиной
09 декабря 2025 в 16:18
Фото: Official White House / Shealah Craighead

У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины», — сказал Трамп, передает РИА Новости. Он оценил расстановку сил не на поле боя, а за возможным столом переговоров.

