В мире

Кадыров: в Чечне отразили атаку БПЛА

Кадыров: над Чеченской Республикой уничтожены беспилотники
09 декабря 2025 в 16:23
Над территорией Чечни МВД и Росгвардия по ЧР сбили два беспилотника, рассказал Кадыров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Силами ПВО сбиты беспилотники над территорией Чеченской Республики. Об этом сообщил глава Республики Рамзан Кадыров. 

«В Чеченской Республике отражена атака беспилотной угрозы», — написал Кадыров. На опубликованные кадры попал момент уничтожения БПЛА над Грозненским районом. Как сообщил Кадыров, один беспилотник сбили российские ПВО над соседней республикой, еще два — силы МВД и Росгвардии Чечни. 

Ранее режим ЧС из-за угрозы атаки БПЛА был введен в Чеченской Республике 8 декабря. Были установлены ограничения на перелеты. 

