Кадыров: в Чечне отразили атаку БПЛА
Над территорией Чечни МВД и Росгвардия по ЧР сбили два беспилотника, рассказал Кадыров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Силами ПВО сбиты беспилотники над территорией Чеченской Республики. Об этом сообщил глава Республики Рамзан Кадыров.
«В Чеченской Республике отражена атака беспилотной угрозы», — написал Кадыров. На опубликованные кадры попал момент уничтожения БПЛА над Грозненским районом. Как сообщил Кадыров, один беспилотник сбили российские ПВО над соседней республикой, еще два — силы МВД и Росгвардии Чечни.
Ранее режим ЧС из-за угрозы атаки БПЛА был введен в Чеченской Республике 8 декабря. Были установлены ограничения на перелеты.
