В Перми выдали разрешение на строительство первой очереди крупнейшего цифрового квартала России

Вся территория квартала будет объединена единой системой «умной» городской среды Фото: предоставлено пресс-слежбой ГК «КОРТРОС»

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство первых двух жилых домов в ансамбле «Ультима-Сити». Как сообщает пресс-служба группы компаний «КОРТРОС», реализующая проект, комплекс входит в первый этап первой очереди одного из крупнейших в России жилых кварталов с бесшовной цифровой средой — микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ).

«Получение разрешения на строительство является важным шагом к реализации масштабного проекта КРТ микрорайона „Дом культуры железнодорожников“. Без сомнения, вместе со стартом строительства крупнейшего цифрового квартала страны мы открываем новый этап в жизни столицы Прикамья. Мы начинаем с „Ультима-Сити“ — квартала, в котором заложена глубокая связь с историей Перми: архитектурные образы отсылают к железнодорожному вокзалу, к эпохе путешествий, к духу движения вперед», — рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Общая площадь зданий первой очереди составляет 36 722 квадратных метров — здесь разместятся 423 квартиры. Комплекс займет участок в 8,5 тысячи квадратных метров. Разрешение выдано на основании положительных заключений государственной экспертизы проектной документации.

