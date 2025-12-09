«Он молодец в этом плане»: Лукашенко похвалил Трампа

Лукашенко подчеркнул, что он приветствует мирные переговоры по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в Минске поддержал переговоры по урегулированию конфликта на Украине и отметил в них роль президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили белорусские журналисты.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь поддерживает любые усилия, направленные на прекращение военных действий, и отдельно остановился на роли Вашингтона и действующего главы Белого дома. «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут», — цитирует «Белта» Лукашенко. По его словам, Трамп, по его словам, намерен остановить военные действия для того, чтобы не гибли люди.

При этом президент обратил внимание, что, по данным Минска, существуют силы, в том числе на Западе, которые пытаются сорвать даже те предложения по мирному соглашению с Украиной, которые исходят от США. Лукашенко предположил, что даже в случае достижения договоренностей и формального окончания боевых действий ситуация для Беларуси кардинально не изменится и внешнее давление на страну сохранится.

