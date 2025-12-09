Окровавленный мужчина ворвался в общежитие вуза в Екатеринбурге. Фото
Наряд силовиков задержали буйного мужчину (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Окровавленный мужчина 8 декабря забежал в студенческое общежитие на улице Ильича в Екатеринбурге и перепугал студентов. По предварительным данным, он искал свою знакомую. Мужчину задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU в региональном ведомстве.
«Сотрудники прибыли в общежитие по тревожной кнопке. Наряд вневедомственной охраны пресек противоправные действия 30-летнего человека, который повредил двери входной группы, чтобы попасть внутрь», — сказали в Управлении Росгвардии по Свердловской области.
Мужчину задержали. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: предоставлено читателем URA.RU
