В Чебоксарах из-за атаки БПЛА повреждено 15 зданий
09 декабря 2025 в 16:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Чебоксарах в результате атаки украинских БПЛА были повреждены 15 зданий, среди них числятся 10 жилых домов. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии.
