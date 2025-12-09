В тюменской облдуме пройдет костюмированный утренник вместо корпоратива

Депутаты тюменской облдумы отметят новый год утренником Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В тюменской облдуме будет костюмированный утренник вместо новогоднего корпоратива. Об этом сообщили URA.RU источники, близкие к аппарату.

«Спикер Фуат Сайфитдинов и его зам Наталья Шевчик уже пишут сценарий для праздника. Вероятно, глава думы нарядится Дедом Морозом, а зампредседателя — Снегурочкой. Ожидаются хороводы и вручение сладких подарков сотрудникам аппарата», — отметили собеседники агентства.