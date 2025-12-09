В тюменской облдуме пройдет костюмированный утренник вместо корпоратива
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В тюменской облдуме будет костюмированный утренник вместо новогоднего корпоратива. Об этом сообщили URA.RU источники, близкие к аппарату.
«Спикер Фуат Сайфитдинов и его зам Наталья Шевчик уже пишут сценарий для праздника. Вероятно, глава думы нарядится Дедом Морозом, а зампредседателя — Снегурочкой. Ожидаются хороводы и вручение сладких подарков сотрудникам аппарата», — отметили собеседники агентства.
По данным URA.RU, от новогодних корпоративов в 2025 году откажется большинство государственных учреждений. Это связано с отсутствием свободных средств.
