Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В тюменской облдуме пройдет костюмированный утренник вместо корпоратива

09 декабря 2025 в 16:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты тюменской облдумы отметят новый год утренником

Депутаты тюменской облдумы отметят новый год утренником

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В тюменской облдуме будет костюмированный утренник вместо новогоднего корпоратива. Об этом сообщили URA.RU источники, близкие к аппарату. 

«Спикер Фуат Сайфитдинов и его зам Наталья Шевчик  уже пишут сценарий для праздника. Вероятно, глава думы нарядится Дедом Морозом, а зампредседателя — Снегурочкой. Ожидаются хороводы и вручение сладких подарков сотрудникам аппарата», — отметили собеседники агентства. 

По данным URA.RU, от новогодних корпоративов в 2025 году откажется большинство государственных учреждений. Это связано с отсутствием свободных средств. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал