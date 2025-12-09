Жители Чайковского (Пермский край) бьют тревогу. На одном из местных водоемов оказались заблокированными пять лебедей, которые, по всей видимости, примерзли ко льду.

«Подойти к птицам по льду невозможно из ‑за его недостаточной прочности. Прошу откликнуться людей, у кого есть лодка или возможность добраться до лебедей, чтобы оказать им помощь и не допустить их гибели от холода», — пишет читатель паблика «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».