Пермяки просят помочь лебедям, которые вмерзли в реку. Фото
Подойти к птицам по льду невозможно из‑за его недостаточной прочности
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жители Чайковского (Пермский край) бьют тревогу. На одном из местных водоемов оказались заблокированными пять лебедей, которые, по всей видимости, примерзли ко льду.
«Подойти к птицам по льду невозможно из ‑за его недостаточной прочности. Прошу откликнуться людей, у кого есть лодка или возможность добраться до лебедей, чтобы оказать им помощь и не допустить их гибели от холода», — пишет читатель паблика «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях местные жители развернули целую операцию по спасению птиц. Они готовы вызвать спасателей. URA.RU также направило запрос в минприроды региона. Ответ ожидается.
