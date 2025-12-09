Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Экология

Пермяки просят помочь лебедям, которые вмерзли в реку. Фото

Пермяки бьют тревогу из-за пяти лебедей, которые замерзают во льду
09 декабря 2025 в 16:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подойти к птицам по льду невозможно из‑за его недостаточной прочности

Подойти к птицам по льду невозможно из‑за его недостаточной прочности

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Чайковского (Пермский край) бьют тревогу. На одном из местных водоемов оказались заблокированными пять лебедей, которые, по всей видимости, примерзли ко льду.

«Подойти к птицам по льду невозможно из ‑за его недостаточной прочности. Прошу откликнуться людей, у кого есть лодка или возможность добраться до лебедей, чтобы оказать им помощь и не допустить их гибели от холода», — пишет читатель паблика «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». 

В комментариях местные жители развернули целую операцию по спасению птиц. Они готовы вызвать спасателей. URA.RU также направило запрос в минприроды региона. Ответ ожидается. 

Продолжение после рекламы

В комментариях местные жители развернули целую операцию по спасению птиц

Фото: «Подслушано Чайковский» / «ВКонтакте»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал