Трамп дал жесткий совет Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава США Дональд Трамп , пишут в СМИ.

«Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями», — цитирует РИА Новости Зеленского. Глава Белого дома подчеркнул, что Киева сейчас проигрывает на поле боя.

Ранее Трамп уже заявлял, что Зеленский должен одобрить американский план мирного урегулирования конфликта, состоящий из 28 пунктов и утвержденный президентом США на этой неделе. Над документом, по данным СМИ, работали высшие чиновники администрации при участии представителей Украины и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, а WSJ сообщала, что одним из условий Вашингтона может быть отказ Киева от вступления в НАТО на несколько лет. При этом в России неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию конфликта.