Трамп: Необходимо провести президентские выборы на Украине
09 декабря 2025 в 16:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На Украине необходимо провести новые выборы, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico. Он отметил, что у жителей Украины должен быть подобный выбор.
