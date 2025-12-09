Жители ЯНАО активно привлекают профессионалов для проведения праздников и отдыха
Ямальцы активно готовятся к зимним праздникам
Фото: Размик Закарян © URA.RU
К концу текущего года в ЯНАО существенно увеличился интерес к услугам, связанным с подготовкой к зиме и новогодним праздникам. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года жители округа активнее заказывают услуги для организации праздничных мероприятий, ремонта техники и образовательных программ. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Услуг».
«Наибольший рост зафиксирован в направлении проката и аренды для мероприятий — спрос увеличился на 86%. На фоне приближающихся зимних праздников жители ЯНАО чаще заказывают украшения, оборудование и тематические атрибуты», — отметили специалисты платформы.
Вторую позицию по темпам роста занимают услуги по организации досуга и отдыха. Интерес к ним увеличился на 62%. Эксперты связывают это с подготовкой к корпоративным и семейным праздникам, пик которых традиционно приходится на декабрь.
В бытовом сегменте выделяется рост заказов на ремонт варочных панелей и духовых шкафов — спрос поднялся на 53%. Накануне праздников жители округа стремятся привести кухонную технику в рабочее состояние. Также выросло количество обращений по ремонту посудомоечных машин — плюс 28% к прошлогодним показателям. Положительная динамика отмечается и в образовательной сфере. Спрос на услуги по детскому развитию и занятия с логопедом увеличился на 18%.
