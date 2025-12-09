Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Лучше не становится: заболеваемость простудой среди тюменцев растет

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8,3%
09 декабря 2025 в 16:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не идет на спад

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не идет на спад

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошедшую неделю выросла на 8,3%. Такие данные на своем сайте приводит региональное управление Роспотребнадзора.

«По итогам недели с 1 по 7 декабря в Тюменской области отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошедшей неделей на 8,3%. Показатель находится на сезонном уровне, эпидпорог среди совокупного населения не превышен. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии», — рассказали в управлении.

Чтобы не заболеть тюменцам рекомендуют тщательно мыть руки после посещения общественных мест. Также среди советов: использование антисептиков, социальная дистанция и ношение масок.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в медицинских и социальных учреждениях региона введен масочный режим. А школьники отправлены на дистант до 14 декабря.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал