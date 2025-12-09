Лучше не становится: заболеваемость простудой среди тюменцев растет
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошедшую неделю выросла на 8,3%. Такие данные на своем сайте приводит региональное управление Роспотребнадзора.
«По итогам недели с 1 по 7 декабря в Тюменской области отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошедшей неделей на 8,3%. Показатель находится на сезонном уровне, эпидпорог среди совокупного населения не превышен. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии», — рассказали в управлении.
Чтобы не заболеть тюменцам рекомендуют тщательно мыть руки после посещения общественных мест. Также среди советов: использование антисептиков, социальная дистанция и ношение масок.
Ранее URA.RU писало, что в медицинских и социальных учреждениях региона введен масочный режим. А школьники отправлены на дистант до 14 декабря.
