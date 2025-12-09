Вице-спикер тюменской облдумы будет курировать всех депутатов-единороссов в УрФО

Депутат ГД Квитка назначил вице-спикера Тюменской облдумы Артюхова руководить важной комиссией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер тюменской облдумы Андрей Артюхов будет курировать всех депутатов-единороссов в УрФО. Он возглавил уральскую комиссию по работе с фракциями ЕР в заксобраниях и муниципальных думах. Об этом URA.RU сообщили источники из партии.

«Этот орган уже много лет не функционировал, его восстановили специально под выборы 2026 года, так как они будут масштабными и сложными. Назначение инициировал депутат Госдумы и куратор отделений ЕР в УрФО Иван Квитка», — сообщают инсайдеры.