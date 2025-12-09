Трамп сделал резонансное заявление о выборах на Украине
Трамп подчеркнул, что сейчас настало время дать гражданам возможность проголосовать
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Украинские власти используют конфликт, чтобы не проводить выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«У них не было выборов довольно долгое время. <...> Они используют конфликт, чтобы не проводить их», — сказал Трамп в интервью изданию Politico. По его словам, отсутствие выборов на Украине ставит под сомнение соответствие страны демократическим стандартам, на которые Киев регулярно ссылается. Трамп подчеркнул, что именно сейчас настало время дать гражданам возможность проголосовать. При этом он допустил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может сохранить власть и в случае голосования.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в 2024 году. Очередные президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года. Тем не менее в ноябре 2023 года все парламентские фракции Верховной рады объявили об отказе проводить голосование в установленный срок. Депутаты подписали декларацию, в которой зафиксировали, что ни президентские, ни парламентские выборы не будут проводиться до завершения военных действий и не ранее чем через полгода после отмены режима военного положения.
