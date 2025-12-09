Трамп сделал резонансное заявление о выборах на Украине

Трамп подчеркнул, что сейчас настало время дать гражданам возможность проголосовать Фото: Official White House / Shealah Craighead

Украинские власти используют конфликт, чтобы не проводить выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У них не было выборов довольно долгое время. <...> Они используют конфликт, чтобы не проводить их», — сказал Трамп в интервью изданию Politico. По его словам, отсутствие выборов на Украине ставит под сомнение соответствие страны демократическим стандартам, на которые Киев регулярно ссылается. Трамп подчеркнул, что именно сейчас настало время дать гражданам возможность проголосовать. При этом он допустил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может сохранить власть и в случае голосования.