Виновник жуткой аварии у «Таганского ряда» остался на свободе в Екатеринбурге

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю BMW Джумабеку Абророву, который спровоцировал аварию возле «Таганского ряда», где пострадали пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло вечером 27 марта на Сортировке. По данным ГАИ, водитель белой BMW не предоставил преимущество Chery Arrizo и врезался. От удара иномарку отбросило на пешеходов. Пострадали водители и три пешехода, в том числе 15-летний подросток.

Против виновника аварии возбудили дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемый вину признал.

«Фигуранту назначили наказание в виде ограничения свободы на год и четыре месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года», — сказали в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.