«Не назвал бы это победой»: Трамп обозначил ситуацию на Украине
Говоря о положении Украины на СВО, Трамп заявил, что «не назвал бы это победой»
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Украина проигрывает на поле боя, о чем говорит отхождение территорий под контроль РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью.
«Вы бы точно не назвали это победой. Я могу показать вам карту. Они потеряли много территории» — рассказал Трамп изданию Politico, намекнув на то, что ВСУ проигрывают на поле боя.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоданиловки в Запорожской области и Червоного в ДНР, после чего активизировались бои за Часов Яр и направление на Константиновку, а удары по энергетической инфраструктуре, по данным экспертов, осложнили для Киева ремонт военной техники. В это время киевский режим в очередной раз представил элементы американской зенитной ракеты Patriot как российские, и стало известно, что киевский режим больше не может скрывать реальные потери ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
