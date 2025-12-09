«Не назвал бы это победой»: Трамп обозначил ситуацию на Украине

Говоря о положении Украины на СВО, Трамп заявил, что «не назвал бы это победой» Фото: Official White House / Shealah Craighead

Украина проигрывает на поле боя, о чем говорит отхождение территорий под контроль РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью.

«Вы бы точно не назвали это победой. Я могу показать вам карту. Они потеряли много территории» — рассказал Трамп изданию Politico, намекнув на то, что ВСУ проигрывают на поле боя.