Член экспедиции Лада Быкова в качестве экскурсовода Фото: Данил Постаногов

В пермской штаб-квартире Русского географического общества (РГО) открылась выставка «Колвинский край: хроники РГО». Все предметы были собраны учеными во время масштабной летней экспедиции «По следам Гофмана» на реке Колва. В экспозиции представлены природные и этнографические объекты. Кроме этого, экспозиция рассказывает об истории Пермского отделения РГО, рассказала участник экспедиции Лада Быкова.

«Первый блок выставки рассказывает об истории РГО и его Пермского отделения. Далее мы узнаем здесь об экспедиции Эрнста Гофмана, которая проходила в XIX веке. Следующий блок посвящен непосредственно современной экспедиции. В этом году мы собрали геологическую коллекцию, гербарий, много фотоматериалов и, конечно, богатую этнографическую коллекцию, которая занимает около половины экспозиции», — рассказала Быкова.

Доцент историко-политологического факультета Пермского университета (ПГНИУ) Григорий Головчанский отметил, что новая выставка не повторяет стандартные экспозиции краеведческих музеев. Она показывает эволюцию сообщества, жившего и живущего на берегах Колвы.

Продолжение после рекламы

«Как жили люди в конце-середине ХХ века, как меняется эпоха. Как те традиции, которые корнями уходят в XVII-XVII века, продолжают существовать уже в новой реальности. Нынешняя экспозиция четко документирует эти переходы и эти связи. Мы можем проследить, как эволюционирует сообщество, выживая в сложных условиях севера. Акцент именно на этой проблематике отличает это собрание от того, что можно увидеть в краеведческих музеях. Несколько нетрадиционный подход, который показывает переломные моменты», — отметил историк.

Выставка «Колвинский край: хроники РГО» открылась на ул. Советская, 56 — в новой штаб-квартире РГО в Перми. Она предназначена как для туристов, так и для горожан. С отдельным нетерпением здесь ждут школьников. Время работы выставки и условия проведения экскурсий в Пермском отделении РГО обещали сообщить позднее на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Но уже сейчас школы могут оставить заявки на посещение.