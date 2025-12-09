Топ-менеджер ямальского авиаперевозчика покинул пост

В руководстве вертолетной компании «Ямал» (действует отдельно от одноименной самолетной компании) произошли изменения — гендиректор Денис Величко покинул пост. По данным СБИС, смена гендиректора произошла 4 декабря, компания до сих пор принадлежит бывшему депутату окружного заксобрания, авиамагнату Василию Крюку.

В открытых источниках почти нет информации о врио гендиректора Александре Майере. Известно, что десять лет назад он работал в Салехарде бортмехаником вертолета МИ-8 и участвовал в выборах в региональное заксобрание от «Партии за справедливость».