Топ-менеджер ямальского авиаперевозчика покинул пост

Гендиректор вертолетной компании Ямал Величко покинул пост
09 декабря 2025 в 21:05
АК "Ямал" временно возглавляет Александр Майер

АК «Ямал» временно возглавляет Александр Майер

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В руководстве вертолетной компании «Ямал» (действует отдельно от одноименной самолетной компании) произошли изменения — гендиректор Денис Величко покинул пост. По данным СБИС, смена гендиректора произошла 4 декабря, компания до сих пор принадлежит бывшему депутату окружного заксобрания, авиамагнату Василию Крюку.

«Майер Александр Сергеевич. Временно исполняющий обязанности генерального директора», — указано в данных об ООО Авиационная компания «Ямал» в системе СБИС.

В открытых источниках почти нет информации о врио гендиректора Александре Майере. Известно, что десять лет назад он работал в Салехарде бортмехаником вертолета МИ-8 и участвовал в выборах в региональное заксобрание от «Партии за справедливость».

Владелец вертолетной компании «Ямал», бывший депутат Василий Крюк прежде руководил одноименной самолетной компанией (она принадлежит правительству региона). Ранее URA.RU подробно рассказывало о причинах его отставки.

