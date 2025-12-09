Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп: США могут начать военную операцию

Трамп не исключил военную операцию США в Латинской Америке
09 декабря 2025 в 16:57
Борьба будет направлена против наркотрафика из Мексики и Колумбии

Фото: Official White House / Shealah Craighead

США могут начать военную операцию в Латинской Америке. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«США рассматривают возможность начала военной операции против наркотрафика из Колумбии и Мексики», — пишет издание Politico. С таким заявлением выступил Трамп в интервью газете. 

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности начать борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы. Американский лидер подчеркнул, что для этого он готов задействовать «всю мощь Америки». 

