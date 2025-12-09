Трамп: США могут начать военную операцию
Борьба будет направлена против наркотрафика из Мексики и Колумбии
Фото: Official White House / Shealah Craighead
США могут начать военную операцию в Латинской Америке. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«США рассматривают возможность начала военной операции против наркотрафика из Колумбии и Мексики», — пишет издание Politico. С таким заявлением выступил Трамп в интервью газете.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности начать борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы. Американский лидер подчеркнул, что для этого он готов задействовать «всю мощь Америки».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.