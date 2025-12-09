«Было задолго до Путина»: Трамп сделал заявление о судьбе Украины в НАТО
По словам Трампа, понимание того, что Украине нельзя в НАТО, в Вашингтоне появилось еще до президента Путина
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Понимание того, что Украина не должна вступить в НАТО, появилось уже давно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью.
«Всегда было, задолго до (президента РФ Владимира Путина — прим. URA.RU) Путина было понимание того, что Украина не вступит в НАТО», — сказал он в интервью Politico. Трамп и в 24 году отказался поддержать идею вступления Украины в НАТО.
Ранее тема возможного вступления Украины в НАТО поднималась на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве. Тогда, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсуждали американскую концепцию мирного урегулирования на Украине, прекращение боевых действий и будущие гарантии безопасности. По словам Путина, на Украине исходят из того, что возможное присоединение страны к Североатлантическому альянсу принесет стране выгоду, тогда как в Москве рассматривают такой шаг как фактор, создающий угрозу национальной безопасности России.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
