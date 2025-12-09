В Тюменской области поднимут стоимость проезда в автобусах
Проезд обойдется в 30 рублей, но если по карте - дешевле
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
В Тобольске цена билета на автобус вырастет до 30 рублей при наличной оплате и до 27 рублей по безналу. Информация представлена в постановлении администрации города.
«В 2026 году предлагается установить тариф по наличному расчету в размере 30 рублей. При безналичной оплате проезда — 27 рублей», — говорится в документе.
Стоимость вырастет из-за применения увеличенного повышающего коэффициента, на который умножается базовый тариф. Если в 2025 году он был равен 1,1077, то в 2026-м составит 1,2011. При этом при безналичной оплате стоимость билета выйдет дешевле на три рубля. Но правило не будет касаться оплаты проезда льготными электронными транспортными картами.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января стоимость проезда в автобусах вырастет на два рубля. За наличку билет обойдется в 42 рубля, по безналу — в 37.
