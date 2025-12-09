Власти ЯНАО будут финансировать бюджетников закрывшегося колледжа ТИУ в Ноябрьске
Власти планируют потратить более миллиона 300 тысяч рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Ямальские власти направят грант в виде субсидий Тюменскому индустриальному университету в размере миллиона 308 тысяч рублей. Его потратят на студентов-бюджетников закрывшегося колледжа ТИУ в Ноябрьске (ЯНАО), которые уехали учиться в головной корпус вуза. Соответствующее постановление утвердило правительство округа.
«Предоставить из окружного бюджета грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования „Тюменский индустриальный университет“ в 2025 — 2028 годах. Сумма расходов на 2025 год — 1 млн 308 тыс. рублей», — отмечено в постановлении правительства.
Меры направлены на то, чтобы гарантировать продолжение реализации программ среднего профессионального образования для студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Речь идет о студентах, ранее зачисленных на бюджет в Ноябрьский филиал Тюменского индустриального университета, которые после его реорганизации на территории ЯНАО перевелись в головной вуз в Тюмени.
Субсидию направят на финансирование бюджетных мест по двум специальностям колледжа. Среди них направление Бурение нефтяных и газовых скважин, а также Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Напомним, что о закрытии колледжа ТИУ в Ноябрьске стало известно в мае текущего года. Официально вуз прекратил существование с 1 сентября 2025 года. Студентам университета было предложено переехать в Тюмень и продолжить обучение в головном корпусе вуза.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!