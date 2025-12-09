Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Власти ЯНАО будут финансировать бюджетников закрывшегося колледжа ТИУ в Ноябрьске

1,3 миллиона потратят власти ЯНАО на обучение бывших студентов ТИУ в Ноябрьске
09 декабря 2025 в 17:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Власти планируют потратить более миллиона 300 тысяч рублей

Власти планируют потратить более миллиона 300 тысяч рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальские власти направят грант в виде субсидий Тюменскому индустриальному университету в размере миллиона 308 тысяч рублей. Его потратят на студентов-бюджетников закрывшегося колледжа ТИУ в Ноябрьске (ЯНАО), которые уехали учиться в головной корпус вуза. Соответствующее постановление утвердило правительство округа. 

«Предоставить из окружного бюджета грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования „Тюменский индустриальный университет“ в 2025 — 2028 годах. Сумма расходов на 2025 год — 1 млн 308 тыс. рублей», — отмечено в постановлении правительства.  

Меры направлены на то, чтобы гарантировать продолжение реализации программ среднего профессионального образования для студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Речь идет о студентах, ранее зачисленных на бюджет в Ноябрьский филиал Тюменского индустриального университета, которые после его реорганизации на территории ЯНАО перевелись в головной вуз в Тюмени.

Продолжение после рекламы

Субсидию направят на финансирование бюджетных мест по двум специальностям колледжа. Среди них направление Бурение нефтяных и газовых скважин, а также Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Напомним, что о закрытии колледжа ТИУ в Ноябрьске стало известно в мае текущего года. Официально вуз прекратил существование с 1 сентября 2025 года. Студентам университета было предложено переехать в Тюмень и продолжить обучение в головном корпусе вуза. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал