Трамп: США больше не дают денег Украине
Трамп выразил сожаление в связи с большим числом жертв на Украине
Фото: Official White House / Tia Dufour
США больше не выделяют финансовую помощь Украине после того, как администрация Джо Байдена «очень глупо» дала Киеву 350 миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им 350 миллиардов долларов», — сказал Трамп в интервью изданию Politico. Он выразил сожаление в связи с большим числом жертв и разрушений на Украине.
Ранее бывший главный политический стратег и советник президента в Белом доме Стив Бэннон заявлял, что США не должны предоставлять Украине какие-либо гарантии безопасности и обязаны прекратить военную поддержку Киева для реализации мирного плана по урегулированию конфликта. Кроме того, экс-советник полагает, что у США нет достаточных ресурсов для одновременного воплощения развернутых планов по Украине и по Ближнему Востоку.
