Трамп: США больше не дают денег Украине

Трамп выразил сожаление в связи с большим числом жертв на Украине Фото: Official White House / Tia Dufour

США больше не выделяют финансовую помощь Украине после того, как администрация Джо Байдена «очень глупо» дала Киеву 350 миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им 350 миллиардов долларов», — сказал Трамп в интервью изданию Politico. Он выразил сожаление в связи с большим числом жертв и разрушений на Украине.