Трамп заявил о разрушении Европы

Трамп: Европа разрушается из-за поставок оружия Украине
09 декабря 2025 в 16:54
НАТО направляют вооружение Украине после покупки у США

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Из-за поставок оружия Украине и военных расходов стран НАТО, Европа разрушается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Они платят, потому что когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается», — заявил Трамп. Его слова приводи издание Politico. 

Ранее Трамп заявил, что странам НАТО США реализует вооружение по полной стоимости. Украине из этого вооружения направляется большая часть. 

