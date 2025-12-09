Трамп заявил о разрушении Европы
НАТО направляют вооружение Украине после покупки у США
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Из-за поставок оружия Украине и военных расходов стран НАТО, Европа разрушается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Они платят, потому что когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается», — заявил Трамп. Его слова приводи издание Politico.
Ранее Трамп заявил, что странам НАТО США реализует вооружение по полной стоимости. Украине из этого вооружения направляется большая часть.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.