В Челябинской области выявлены случаи гонконгского гриппа

09 декабря 2025 в 17:02
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, выявляются случаи гриппа, преимущественно А H3N2. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Отмечается сезонный подъем заболеваемости, характерный для этого периода года. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, выявляются случаи гриппа, преимущественно А H3N2 (гонконгский грипп)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

За неделю зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на десять тысяч населения Челябинской области. Вакцинироваться сейчас целесообразно тем людям, в окружении которых на данный момент нет больных ОРЗ и имеется возможность воздержаться от посещения мест массового пребывания людей в ближайшие недели.

Гонконгский грипп представляет особую угрозу для беременных женщин. Заболевание может привести к выкидышу, гибели плода, а в тяжелых случаях — к смерти пациентки, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. В группу повышенного риска также входят младенцы, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица с иммунодефицитными состояниями и страдающие ожирением.

В Челябинской области восемь школ закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе регионального минобра. Часть школьников переводят на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

