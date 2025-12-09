В Челябинской области выявлены случаи гонконгского гриппа

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, выявляются случаи гриппа, преимущественно А H3N2. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Отмечается сезонный подъем заболеваемости, характерный для этого периода года. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, выявляются случаи гриппа, преимущественно А H3N2 (гонконгский грипп)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

За неделю зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на десять тысяч населения Челябинской области. Вакцинироваться сейчас целесообразно тем людям, в окружении которых на данный момент нет больных ОРЗ и имеется возможность воздержаться от посещения мест массового пребывания людей в ближайшие недели.

Гонконгский грипп представляет особую угрозу для беременных женщин. Заболевание может привести к выкидышу, гибели плода, а в тяжелых случаях — к смерти пациентки, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. В группу повышенного риска также входят младенцы, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица с иммунодефицитными состояниями и страдающие ожирением.