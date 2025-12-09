Статусный пермский эсер накануне выборов задумался о возвращении в «Единую Россию»

Дмитрий Федоров избирался депутатом гордумы дважды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат Пермской гордумы от «Справедливой России» Дмитрий Федоров в 2026 году хотел бы выдвигаться от «Единой России». Пять лет назад он вышел из партии после скандала и примкнул к эсерам, хотя до этого возглавлял отделение ЕР в Свердловском районе Перми.

«Федоров задумался о возвращении в ЕР. Во-первых, непонятны перспективы эсеров. Во-вторых, партия часто играет в оппозицию и ему приходится придерживаться этих правил», — говорят инсайдеры.

Сам Дмитрий Федоров не ответил на звонок URA.RU и на сообщение в мессенджере, хотя прочитал его. Источник в ЕР говорит, что такая тема не обсуждается.

Руководитель реготделения «Справедливой России» в Пермском крае Вероника Куликова сообщила, что не комментирует слухи. «Дмитрий Александрович никакого заявления о выходе из партии не подавал, в этот четверг будет проводить очередное заседание фракции в Пермской городской думе», — отметила она в беседе с URA.RU.