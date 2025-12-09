Статусный пермский эсер накануне выборов задумался о возвращении в «Единую Россию»
Дмитрий Федоров избирался депутатом гордумы дважды
Депутат Пермской гордумы от «Справедливой России» Дмитрий Федоров в 2026 году хотел бы выдвигаться от «Единой России». Пять лет назад он вышел из партии после скандала и примкнул к эсерам, хотя до этого возглавлял отделение ЕР в Свердловском районе Перми.
«Федоров задумался о возвращении в ЕР. Во-первых, непонятны перспективы эсеров. Во-вторых, партия часто играет в оппозицию и ему приходится придерживаться этих правил», — говорят инсайдеры.
Сам Дмитрий Федоров не ответил на звонок URA.RU и на сообщение в мессенджере, хотя прочитал его. Источник в ЕР говорит, что такая тема не обсуждается.
Руководитель реготделения «Справедливой России» в Пермском крае Вероника Куликова сообщила, что не комментирует слухи. «Дмитрий Александрович никакого заявления о выходе из партии не подавал, в этот четверг будет проводить очередное заседание фракции в Пермской городской думе», — отметила она в беседе с URA.RU.
Федоров является депутатом по округу №20. До 2021 года он возглавлял отделение ЕР в Свердловском районе Перми, но за пару месяцев до выборов его спешно заменили. Он вышел из партии и примкнул к эсерам. СМИ тогда он говорил, многие избиратели не разделяют повестку единороссов. И вообще он позиционирует себя как простой Дмитрий Федоров. По некоторым данным, запрет на выдвижение Федорова от ЕР тогда поступил чуть ли не из полпредства и связан с некими бизнес-проектами. В 2021 году также Федоров входил в общекраевую тройку эсеров на выборах в заксобрание. Он также пытался провести коалицию от эсеров в Свердловском районе на выборах в гордуму, состоящую из бывших единоросов, что вызвало недовольство региональных властей. Но альянс развалился после переговоров.
