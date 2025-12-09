Волшебный Бондарчук: на экраны выйдут новые приключения «Хоттабыча»
Главную роль в новом «Хоттабыче» сыграет Федор Бондарчук
Фото: Хоттабыч (2026)/Россия/Art Pictures Studio, кинокомпания «Лунапарк» при поддержке Фонда кино и Коммерческого фонда развития кино и анимации (КФРКА)/Режиссер Никита Власов
На экраны возвращается легенда советской детской литературы — джинн Хоттабыч. В 2027 году зрителей ждет новая семейная сказка с яркими приключениями и Федором Бондарчуком в главной роли. О предстоящем «Хоттабыче» — в материале URA.RU.
О чем будет фильм «Хоттабыч»
В центре сюжета — московский школьник Волька. Он переживает трудный период: родители разводятся, из-за чего привычный мир словно распадается на части. Неожиданно в руки мальчику попадает старинный сосуд, вскрыв который, он освобождает заколдованного джинна — Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба, которого зрители хорошо помнят по классической истории.
Новая сказка ворвется в прокат на новогодних праздниках
Хоттабыч мечтает наконец стать человеком и отыскать свою потерянную дочь, и теперь Вольке и джинну предстоит пройти путь бок о бок. Создатели обещают масштабное приключение, в котором герои отправятся в приключение по пустыне и современному городу, сразятся с могущественным противником и обретут новых друзей. На этом пути Вольке придется повзрослеть, а Хоттабычу — понять, что человеческие чувства порой сильнее любой магии.
Кто снимает фильм «Хоттабыч»
Режиссер картины — Никита Власов, известный по сериалам «Лада Голд» и «Комбинация». Сценарий написал Андрей Золотарев, работавший над трилогией «Лед» и новой адаптацией «Буратино». Проект создают студии Art Pictures Studio и «Лунапарк» при поддержке Фонда кино и Коммерческого фонда развития кино и анимации.
Съемки фильма уже прошли в Марокко
Съемки пройдут в нескольких странах: создатели уже сняли часть «Хоттабыча» в Марокко — в пустыне Сахара, Синем городе и старинном Португальском форте. Последующие этапы развернутся в Москве. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат».
Кто сыграет в «Хоттабыче»
На этот раз легендарным волшебником окажется Федор Бондарчук
Главную роль, джинна Хоттабыча, исполняет Федор Бондарчук, который также участвует в производстве фильма как генеральный продюсер. Новый Волька — юный актер Марк Григорьев. Также в фильме снялись:
- Надежда и Анна Михалковы;
- Аскар Ильясов;
- Полина Денисова;
- Роман Евдокимов;
- Эльдар Калимулин;
- Виталия Корниенко;
- Роман Курцын;
- Нелли Уварова;
- Александр Обласов.
На «Хоттабыча» можно смело идти в кино вместе с детьми. Фильм рассчитан на семейный просмотр и имеет рейтинг 6+.
Когда «Хоттабыч» выйдет на экраны
Премьера «Хоттабыча» состоится 1 января 2027 года. Джинн «приземлится» во всех кинотеатрах страны на новогодние праздники, чтобы напомнить зрителям: настоящая дружба и любовь способны преодолеть любые испытания.
