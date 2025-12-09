Трамп неожиданным образом высказался о Крыме
Трамп считает, что у Крыма очень большой потенциал
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп считает, что у Крыма есть большой потенциал. Об этом он сообщил в интервью.
По словам главы Белого дома, Крым очень красив. В интервью Politico президент США назвал полуостров «сердцем».
Ранее Дональд Трамп заявлял, что его удивляет продолжающийся конфликт на Украине и подтверждал намерение содействовать его урегулированию. Об этом он сообщал в Белом доме, подчеркивая готовность США участвовать в поиске путей разрешения украинского кризиса. При этом в России неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию. В интервью URA.RU бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что в 1991 году президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Крым России при разделе СССР. Однако, по его словам, первый президент России Борис Ельцин не попросил об этом своего украинского коллегу.
