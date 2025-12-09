В России выпустили тестовые серии вакцин от рака
09 декабря 2025 в 16:53
Фото: © URA.RU
В Национальном исследовательском центре имени Н.Ф. Гамалеи произвели первые три тестовые серии онкологической вакцины. Как сообщил глава центра Александр Гинцбург, были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины.
