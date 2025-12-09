Трамп одним словом охарактеризовал Зеленского

«Знаете, он... он... торгаш», — заявил Трамп в интервью изданию Politico. Это не единственный случай, когда президент США употребляет такое определение в адрес Зеленского.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, у президента Украины отсутствуют серьезные аргументы, которые могли бы обеспечить ему преимущества на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский не располагает «козырями» в переговорном процессе. Он также отметил, что его взаимодействие с Зеленским в период президентского срока было непростым, и вновь назвал украинского лидера «величайшим торгашом в мире».