Трамп одним словом охарактеризовал Зеленского
Это не единственный случай, когда Трамп употребляет такое определение в адрес Зеленского
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский — торгаш. Об этом высказался президент США Дональд Трамп.
«Знаете, он... он... торгаш», — заявил Трамп в интервью изданию Politico. Это не единственный случай, когда президент США употребляет такое определение в адрес Зеленского.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, у президента Украины отсутствуют серьезные аргументы, которые могли бы обеспечить ему преимущества на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский не располагает «козырями» в переговорном процессе. Он также отметил, что его взаимодействие с Зеленским в период президентского срока было непростым, и вновь назвал украинского лидера «величайшим торгашом в мире».
