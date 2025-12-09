Отдых с видом на «Свердловское море»: где на Среднем Урале отдохнуть со сноубордами и лыжами

Многие горнолыжные курорты очень бюджетны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зима на Среднем Урале традиционно означает начало горнолыжного сезона, а в Свердловской области работает несколько комплексов, отличающихся масштабом, ценами и уровнем инфраструктуры. URA.RU подготовило обзор популярных горнолыжных комплексов региона, которые уже ждут жителей и гостей области.

Горнолыжный комплекс «Уктус»

Единственный горнолыжный комплекс в Екатеринбурге, где можно кататься, не выезжая за пределы города. Это делает его максимально доступным вариантом для вечернего отдыха после работы или учебы, а также для тех, кто только начинает знакомство с горными лыжами и сноубордом.

Высота местных гор не превышает 400 метров над уровнем моря, поэтому трассы здесь не относятся к сложным. Всего подготовлено пять спусков, которые подходят для первых тренировок, обучения детей и спокойного катания.

На «Уктусе» установлены кресельные и бугельные подъемники, работает система искусственного оснежения, что позволяет продлевать сезон и обеспечивать устойчивое качество снежного покрова. Здесь также можно взять напрокат горнолыжный и сноубордический инвентарь, а для тех, кто предпочитает более простой отдых, предусмотрены тюбинговые трассы. Дополнительный плюс комплекса — развитая сопутствующая инфраструктура: рядом действует оздоровительный комплекс «Уктусские бани», а в гриль-парке «Белкино» гости могут арендовать зоны и пожарить шашлыки.

Найти ГЛК «Уктус» можно в Екатеринбурге на улице Зимняя, 27. Стоимость одного подъема в будние дни начинается от 180 рублей, в выходные — от 190 рублей в зависимости от выбранной трассы.

Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха»

Один из ближайших к Екатеринбургу крупных горнолыжных комплексов — «Гора Волчиха», расположенный в живописной местности недалеко от Ревды. Курорт находится на самой высокой вершине в окрестностях столицы Урала, что обеспечивает заметный перепад высот и интересные по рельефу трассы.

На склонах оборудованы четыре трассы длиной от 700 до 1200 метров. Второй и третий склоны подходят для начинающих и тех, кто совершенствует технику, а любителям адреналина доступен более крутой спуск с перепадом высот до 200 метров.

На «Волчихе» работает сноупарк, есть бугельные подъемники, система искусственного оснежения и освещение, что важно для вечерних катаний. С вершины открывается панорамный вид на Ревду, Первоуральск и Волчихинское водохранилище, которое в регионе часто называют «Свердловским морем».

Комплекс расположен в Ревде, ул. Гора Волчиха, 1. Минимальная стоимость разового подъема и в будние, и в выходные дни начинается от 130 рублей.

Горнолыжный комплекс «Пильная Парк»

Комплекс, расположенный недалеко от Первоуральска, позиционируется как место для однодневного катания. На территории подготовлено пять трасс разной сложности и длины, одна из них — для катания на тюбингах. Самая длинная трасса достигает 630 метров, самая короткая — 400 метров. Перепады высот здесь относительно небольшие — от 88 до 98 метров.

«Пильная Парк» делает ставку не только на классические подготовленные склоны. В комплексе есть сноупарк, а также лесные трассы для фрирайда, туристические и учебные маршруты. Для гостей работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, а также кафе с быстрым питанием и блюдами восточной кухни.

Комплекс находится в Первоуральске на улице Старателей, 33. Разовый подъем для взрослого стоит 180 рублей, для ребенка — 150 рублей.

Горнолыжный курорт «Гора Белая»

Считается одним из наиболее развитых и масштабных в Свердловской области. Здесь могут комфортно кататься как новички, так и подготовленные спортсмены. На курорте оборудовано пять зон для катания. Самая длинная трасса имеет протяженность 1900 метров при перепаде высот около 260 метров. Кратчайшая трасса — 900 метров, что удобно для отработки техники и тренировок. Отдельно предусмотрен учебный склон для начинающих, а также трасса для катания на тюбингах.

Кроме горных лыж и сноуборда, гости могут провести время на катке. Инфраструктура курорта включает гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и кафе.

ГЛК «Гора Белая» находится в поселке Уралец. Стоимость разового подъема начинается от 100 рублей в будние дни и от 120 рублей в выходные.

Горнолыжный центр «Гора Ежовая»

Популярный курорт в окрестностях Кировграда, известный своими разнообразными трассами и хорошим сноупарком. Для любителей отдыха на природе подготовлено восемь трасс разного уровня сложности. Перепад высот достигает 300 метров, а длина отдельных спусков — до 1,5 км. По уровню трасс и организации катания часть склонов «Ежовой» сравнивают с популярными европейскими горнолыжными курортами — прежде всего по рельефу и протяженности.

На склонах работает семь подъемников. Новички могут воспользоваться услугами инструкторов по горным лыжам и сноуборду — это актуально и для детей, и для взрослых, осваивающих первый сезон. Инфраструктура комплекса включает банный комплекс, пункты проката инвентаря, кафе, а также три гостиницы.