На космодроме «Восточный» подготовили пусковую площадку для ракет «Ангара»
Новый стартовый стол является одним из самых современных и автоматизированных в мире
Фото: Роскосмос
На космодроме «Восточный» в Амурской области ввели в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара», он является одним из самых современных в мире. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Стартовый стол — это устройство, которое служит опорой для ракеты и фиксирует ее в нужном положении перед стартом.
«Всего на данный момент в рамках строительства стартового комплекса „Ангара“ введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года», — сказал руководитель «Дирекции космодрома „Восточный“» Николай Новиков. Его слова передали в telegram-канале «Роскосмоса». Там подчеркнули, что на сегодняшний день это один из самых современных и автоматизированных стартовых объектов в мире.
В госкорпорации уточнили, что площадь стартового стола составляет немного более 45 тысяч квадратных метров. При его проектировании и возведении были использованы технические решения, сформировавшиеся в отрасли за последние десятилетия. Концепция комплекса предусматривает возможность параллельного ведения строительства, монтажа оборудования и проведения испытаний без остановки общего хода работ.
Помимо стартового стола, в эксплуатацию уже введены 37 объектов стартового комплекса «Ангара». В их числе — командный пункт, технологический блок, хранилища кислорода и азота, площадка для хранения кислорода, предназначенного для заправки разгонного блока, укрытия для персонала, эвакуационные тоннели, заправочная эстакада, перрон для отбора проб, а также молниеотводы и прожекторные мачты. В «Роскосмосе» подчеркивают, что после завершения строительства оставшихся сооружений комплекс обеспечит полный цикл предстартовой подготовки тяжелых ракет-носителей.
