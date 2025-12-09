«Будь здоров»: мальчик Антон рассмешил Путина
Мальчик Антон пожелал здоровья Путину в Кремле
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мальчик Антон пожелал президенту Владимиру Путину здоровья в Кремле. Видео публикует официальный telegram-канал Кремля.
«Будь здоров», — сказал мальчик Антон Афанасьев президенту. Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Путин принимал участие в церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.
Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло награждение Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и обладателей трёх и более орденов Мужества. Государственные награды вручал президент России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Св09 декабря 2025 17:50Звезду за поднятия Рождаемости!!! В стране!