В Перми впервые откроют каток у конгрессно-выставочного центра
Площадь катка составит 2 тысячи квадратных метров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми этой зимой планируется открыть новый объект для массового катания. Он разместится на пересечении улицы Карпинского и шоссе Космонавтов.
«Площадь основного ледового поля составит около 1800 квадратных метров, детская зона займет еще порядка 200 квадратных метров. Пункты проката коньков и раздевалки разместят внутри здания выставочного комплекса», — пишет портал «В курсе. ру» со ссылкой на дирекцию выставочного комплекса «Пермь ЭКСПО».
В непосредственной близости от катка установят ярмарочные домики и обустроят фотозоны. На ярмарке посетители смогут приобрести сувенирную продукцию, перекусить и заказать горячие напитки.
Для проведения массовых мероприятий предусмотрены сцена и специальные помещения для организации мастер-классов. Точная дата запуска катка будет объявлена дополнительно, так как сроки открытия напрямую зависят от погодных условий.
