В Перми впервые откроют каток у конгрессно-выставочного центра

В Перми на пересечении Карпинского и шоссе Космонавтов впервые построят каток
09 декабря 2025 в 17:12
Площадь катка составит 2 тысячи квадратных метров

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми этой зимой планируется открыть новый объект для массового катания. Он разместится на пересечении улицы Карпинского и шоссе Космонавтов. 

«Площадь основного ледового поля составит около 1800 квадратных метров, детская зона займет еще порядка 200 квадратных метров. Пункты проката коньков и раздевалки разместят внутри здания выставочного комплекса», — пишет портал «В курсе. ру» со ссылкой на дирекцию выставочного комплекса «Пермь ЭКСПО».

В непосредственной близости от катка установят ярмарочные домики и обустроят фотозоны. На ярмарке посетители смогут приобрести сувенирную продукцию, перекусить и заказать горячие напитки.

Для проведения массовых мероприятий предусмотрены сцена и специальные помещения для организации мастер-классов. Точная дата запуска катка будет объявлена дополнительно, так как сроки открытия напрямую зависят от погодных условий. 

