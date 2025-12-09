В Перми впервые откроют каток у конгрессно-выставочного центра

Площадь катка составит 2 тысячи квадратных метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми этой зимой планируется открыть новый объект для массового катания. Он разместится на пересечении улицы Карпинского и шоссе Космонавтов.

«Площадь основного ледового поля составит около 1800 квадратных метров, детская зона займет еще порядка 200 квадратных метров. Пункты проката коньков и раздевалки разместят внутри здания выставочного комплекса», — пишет портал «В курсе. ру» со ссылкой на дирекцию выставочного комплекса «Пермь ЭКСПО».

В непосредственной близости от катка установят ярмарочные домики и обустроят фотозоны. На ярмарке посетители смогут приобрести сувенирную продукцию, перекусить и заказать горячие напитки.

Продолжение после рекламы