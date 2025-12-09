Российских призывников начнут штрафовать за несообщение о смене места жительства

К ответственности будут привлекать, если гражданин, подлежащий призыву, не сообщит о выезде на срок больше трех месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки в КоАП РФ, которые ужесточают требования к уведомлению военкоматов о смене места жительства призывниками. Изменения вносятся в статью 21.5 КоАП РФ и закрепляют ответственность для граждан, подлежащих призыву, за несообщение в военный комиссариат сведений о выезде из места жительства или пребывания на срок более трех месяцев, сообщили журналисты.

«Данная инициатива соответственно изменяет в статье 21.5 КоАП РФ положение об ответственности за несообщение в военкоматы гражданином, подлежащим призыву, о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания», — пишет «Интерфакс». Отмечается, что инициатива связана с принятым в конце октября законом о проведении воинского призыва в течение всего года, а не два раза в год, как действует сейчас

Размер санкций за нарушение остается прежним: за непредоставление сведений о выезде на срок более трех месяцев предусматривается административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, первый заместитель председателя комитета Андрей Красов и заместитель председателя комитета Юрий Швыткин. В пояснительных материалах отмечается, что обновленная норма должна обеспечить непрерывный учет граждан, подлежащих призыву, в условиях круглогодичного призыва.

