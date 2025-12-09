В аэропорту Шереметьево временно закрыто небо для полетов
09 декабря 2025 в 17:00
Шереметьево временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в связи с введением плана "Ковер". Возможны изменения в расписании полетов. Об этом сообщили в аэропорту.
