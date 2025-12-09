Челябинский военный больше года прогуливал службу

Военного приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинский военный с 13 августа 2024 года по 18 сентября 2025 года незаконно отсутствовал на службе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, все это время он проживал в Миассе. За преступление ему назначили шесть с половиной лет колонии.

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Суд пришел к выводу о необходимости применения к нему безальтернативного наказания в виде реального лишения свободы на срок шесть с половиной лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.