Олимпийский чемпион из Екатеринбурга вылетел из шоу с беспощадными заданиями
Давид Белявский дошел до 12 выпуска шоу
Фото: пресс-служба ТНТ
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Екатеринбурга Давид Белявский выбыл из телешоу «Титаны». В последнем выпуске программы спортсмен уступил в дуэли на вылет боксеру Эдуарду Трояновскому и завершил участие в проекте.
«Я ухожу с хорошими ощущениями. Очень классно, что я принял участие в таком проекте. Я почувствовал себя титаном на второй неделе, когда мы поднимали машину, это было нечто. А я дошел до 12 серии. Я точно стал крепче», — сказал гимнаст.
В испытании на вылет перед участниками стояли две задачи: перевернуть плитки на свой цвет, сделать это больше, чем у соперников, и перекинуть на сторону соперника как можно больше мячей. Белявский не смог справиться с заданием и покинул шоу, из-за чего остальные герои шоу расстроились.
Ранее Белявский признавался, что проект оказался для него непривычным — отсутствие четкого расписания и долгие ожидания испытаний давали о себе знать. Несмотря на это, Давид регулярно показывал себя одним из лучших. О том, как спортсмен участвовал в проекте — в интервью URA.RU.
