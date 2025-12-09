Олимпийский чемпион из Екатеринбурга вылетел из шоу с беспощадными заданиями

Давид Белявский дошел до 12 выпуска шоу Фото: пресс-служба ТНТ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Екатеринбурга Давид Белявский выбыл из телешоу «Титаны». В последнем выпуске программы спортсмен уступил в дуэли на вылет боксеру Эдуарду Трояновскому и завершил участие в проекте.

«Я ухожу с хорошими ощущениями. Очень классно, что я принял участие в таком проекте. Я почувствовал себя титаном на второй неделе, когда мы поднимали машину, это было нечто. А я дошел до 12 серии. Я точно стал крепче», — сказал гимнаст.

В испытании на вылет перед участниками стояли две задачи: перевернуть плитки на свой цвет, сделать это больше, чем у соперников, и перекинуть на сторону соперника как можно больше мячей. Белявский не смог справиться с заданием и покинул шоу, из-за чего остальные герои шоу расстроились.

