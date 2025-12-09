Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Олимпийский чемпион из Екатеринбурга вылетел из шоу с беспощадными заданиями

Олимпийский чемпион Давид Белявский покинул шоу «Титаны»
09 декабря 2025 в 17:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Давид Белявский дошел до 12 выпуска шоу

Давид Белявский дошел до 12 выпуска шоу

Фото: пресс-служба ТНТ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Екатеринбурга Давид Белявский выбыл из телешоу «Титаны». В последнем выпуске программы спортсмен уступил в дуэли на вылет боксеру Эдуарду Трояновскому и завершил участие в проекте.

«Я ухожу с хорошими ощущениями. Очень классно, что я принял участие в таком проекте. Я почувствовал себя титаном на второй неделе, когда мы поднимали машину, это было нечто. А я дошел до 12 серии. Я точно стал крепче», — сказал гимнаст.

В испытании на вылет перед участниками стояли две задачи: перевернуть плитки на свой цвет, сделать это больше, чем у соперников, и перекинуть на сторону соперника как можно больше мячей. Белявский не смог справиться с заданием и покинул шоу, из-за чего остальные герои шоу расстроились.

Продолжение после рекламы

Ранее Белявский признавался, что проект оказался для него непривычным — отсутствие четкого расписания и долгие ожидания испытаний давали о себе знать. Несмотря на это, Давид регулярно показывал себя одним из лучших. О том, как спортсмен участвовал в проекте — в интервью URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал