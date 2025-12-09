Сегодня над регионами России было сбито 26 БПЛА противника
09 декабря 2025 в 17:05
Сегодня средствами ПВО за 5 часов было перехвачено и ликвидировано 26 вражеских беспилотников. Об этом сообщили Минобороны России.
